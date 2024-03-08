Rektör Prof. Dr. Yaşar, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören millî sporcu unvanına sahip öğrencilerin kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılardan mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, “Ay yıldızımızı şerefle taşıyan gençlerimizle gurur duruyoruz. Güreşten judoya, hentboldan kick boksa çeşitli spor dallarında uluslararası başarılar kazanarak Türk Bayrağını dalgalandıran 35 milli sporcumuz bulunuyor. Öğrencilerimizin üniversite eğitimleri için Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizde ne kadar çok milli sporcu olur ve uluslararası düzeyde yapılan müsabakalarda ne kadar çok başarı elde ederse bu başarı bizleri mutlu eder ve hem üniversitemizin hem de fakültemizin görünürlüğünü daha da artırır. Yeni eğitim-öğretim yılında ailemize katılacak olan millî öğrencilerimizi heyecanla bekliyor ve yeni başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Diğer taraftan Üniversitemizin yarım kalan Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının da en kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatacağız. Öğrencilerimizin eksikliği hissedilen spor malzemelerinin alımı noktasında yeni bir çalışma başlattık. Ülkemizi, üniversitemizi ve ilimizi katıldıkları müsabakalarda başarı ile temsil eden öğrenci kardeşlerime hem eğitim hem de spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.