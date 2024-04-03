Hükümetin ardı ardına açıkladığı olumlu haberler, Yozgat halkını büyük bir heyecan ve umutla doldurdu.

3600 Ek Gösterge Müjdesi: Birinci derecedeki tüm memurlara yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Bu düzenleme ile Yozgat'taki binlerce memur, maaşlarında önemli bir artış bekliyor.

EMEKLİLERİN SEVİNCİNİN YILI

2024, "Emekliler Yılı" olarak ilan edildi. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam, refah payı ve taban aylık artışı, emekliler arasında büyük bir mutluluk yarattı. Ulaşım, iletişim, kültür-sanat ve turizm gibi birçok alanda sunulan indirimler ve kampanyalar, emekliler için sevindirici bir haber oldu.

ESNAFLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren düzenleme ile Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşürüldü. Bu düzenleme, Tokat'taki birçok esnaf için 5 yıl daha erken emeklilik fırsatı doğurdu.

EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİ

Ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması için yeni bir düzenleme yapıldı. İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, Tokat'taki binlerce ev hanımının yaşam kalitesini artıracak.

ANNELERE YIPRANMA PAYI MÜJDESİ

Anne olanların emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için düzenleme çalışmaları başladı. Tokat'taki anneler, bu düzenleme sayesinde emeklilik yaşında indirimlerden yararlanacaklar.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİKLE REFAHIN ARTIŞI

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek.

Yozgatlı memurlar ve emekliler, bu müjdeli haberlerle dolu günleri büyük bir coşkuyla karşılıyor. Hükümetin aldığı bu kararlar, Yozgat'ta yaşayan memurların ve emeklilerin hayat standartlarını önemli ölçüde yükseltecek gibi görünüyor.