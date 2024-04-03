İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete'de duyuru yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.

İlan, İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere bin 608 sözleşmeli personel alımını içeriyor.

Bu alımlar, çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek olup, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlileri gibi pozisyonları kapsamaktadır.

Başvuru şartlarına göre, ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (B) Grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri bir puan almış olmak gerekmektedir. Adaylar, tercih sıralamasına göre belirlenen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday arasında değerlendirmeye alınacaklardır.

Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılabilecektir.