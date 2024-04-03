Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da şehirlerarası hizmet veren otobüs firmalarına ek seferler düzenleme izni verdi. Bu izin dönemi yarın başlayacak ve 16 Nisan'da sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili boyunca yapılacak ek seferlere ilişkin düzenlemeleri belirledi.

Bayram tatili süresince yolcu talebinin artması beklenirken, mevcut tarifeli otobüslerin kapasitesinin yetmemesi ön görülüyor. Bu sebeple, şehirlerarası seferler yapan otobüs firmalarına bayram tatili boyunca ek sefer düzenleme izni verildi.

Ek sefer izni yarın başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesine sahip firmalar, B2 ve D2 yetki belgesine sahip, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecekler.

Düzenleme, kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın önlenmesini amaçlıyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağlamayı hedefliyor. Firmalar, tarifeli taşımacılık listelerine uyacak, belirlenen ücret tarifelerini uygulayacak ve taşıma faaliyetlerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirecekler.

B2 yetki belgesi uluslararası tarifesiz, D2 belgesi ise yurt içi tarifesiz otobüs seferleri için veriliyor.