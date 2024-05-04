Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.

Başkan Coşar, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ve gelişmeleri hakkında Bakan Kacır’a bilgi vererek, bölge ile ilgili talepleri ilettiklerini söyledi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Nazik kabulleri, yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Günü kurtarmak değil geleceği inşa etmek için istikrarı tahkim ederek, ilçemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.