Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yeri , Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı , Yazlak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 245 Ada 41 parsel sayılı 1 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere , Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları ile Bedirbaba Mahallesi 2632 Ada 1 Parselde bulunan 1.000 m2 Seranın kiralanması işi 2886 sayılı DİK nunun 45.Maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA KONU TAŞINMAZIN ; Adresi,Muhammen bedeli,Geçici Teminatı,İhale tarihi ve saati.

Nevi Adresi Muhammen Bedeli (1yıllık ) %3 Geçici Teminat ( Tutarı TL) İhale Tarihi ve Saati Süresi Kiralama Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yeri 12.000,00 TL+Kdv 1.080,00 TL 14.05.2024 14:00 3Yıl Kiralama Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı 2.000,00 TL+Kdv 180,00 TL 14.05.2024 14:00 3Yıl Kiralama Yazlak Mahallesi 245 Ada 41 parsel sayılı 1 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere kiralanması Ada ve Parsel no Alanı (m2) Muhammen Bedeli (1yıllık) %3 Geçici Teminat (Tutarı TL) 14.05.2024 14:00 20Yıl 245/41/1 1.000 1.500,00tl+ kdv 900,00 TL Kiralama Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları 12.000,00 TL+Kdv 1.080,00 TL 14.05.2024 14:00 3Yıl Kiralama Bedirbaba Mahallesi 2632 Ada 1 Parselde bulunan 1.000 m2’lik Seranın 12.000,00 TL+Kdv 1.080,00 TL 14.05.2024 14:00 3Yıl

2. Kiralama ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3.Kiralama ihalesi : 14.05.2024 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde;

- Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret sicil gazetesi ve İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5.2886 Sayılı D.İ.Kanununun 29. Madde Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı