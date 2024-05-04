Mayıs ayının başlamasıyla birlikte tiryakiler için üzücü bir haber geldi. Philip Morris grubuna ait sigaralara zam yapıldı ve işte yeni fiyatlar:

Sigaralarda fiyat artışı devam ediyor. Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında da sigaralara zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna ait sigaralarda paket başı 3 TL artış yapıldığını duyurdu.

Bu zamla birlikte, en ucuz sigara 63 TL'ye, en pahalı sigara ise 70 TL'ye yükseldi. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

Philip Morris grubuna yapılan zammın ardından diğer sigara markalarının da fiyatlarını artırması bekleniyor.