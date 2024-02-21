Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 13.