TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibi ile ilgili flaş karar geldi. Artık bu kişiler araç muayenesi yaptıramayacak.

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen önemli bir kararla trafiğe kayıtlı araçların muayene süreçlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Artık araç muayenesi için randevusuz başvurular sona eriyor. TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden alınacak randevularla muayene süreçlerini daha düzenli hale getirme kararı aldı.

Bu kapsamda, araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların konumlarını ve uygun randevu tarihlerini öğrenebilecekler.

Yeni uygulama ile TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz araç muayeneleri yapılmayacak, bu sayede muayene süreçleri daha planlı ve etkin bir şekilde yürütülmeye çalışılacak.

Araç sahipleri, internet üzerinden alacakları randevularla istedikleri gün ve saatte araçlarını muayeneye sokabilecekler.

Randevu almadan istasyonlara başvuran sürücülerin araçları muayeneye tabi tutulmayacak. Bu yeni düzenleme ile muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, araç sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alacakları 'egzoz pulu' ile egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilirler. Bu belgeyi muayene sırasında ibraz eden sürücüler, ek bir testten muaf tutulacaklar.

TÜVTÜRK'ün gezici istasyonlarıyla birlikte, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntıların azalması bekleniyor. Bu uygulama ile trafik güvenliği ve çevre koruma açısından atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Araç sahipleri, belirlenen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirip, trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.