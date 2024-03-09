Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, 2 yeni projesini daha açıkladı.

MHP Yozgat Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Yol Üstü Yöresel Market” ve “Uluğ Bey Bilim Sanat Merkezi” projelerini açıklayarak detaylarını anlattı.

YOZGAT’I HALKINA İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLAYACAK!

İlk olarak ilçeler dahil Yozgat genelinde üretilen tüm yöresel ürünlerin ulusal düzeyde tanınmasını sağlayacaklarını söyleyen Aday Açıkel, “Yol Üstü Yöresel Market Proje”sini duyurdu.

Bu proje ile hem yöresel ürünleri ulusal pazarda satışa sunacaklarını hem de Yozgat’a ait kültürel değerlerin hediyelik eşya olarak Türk Halkının evlerini süsleyeceğini ifade eden Açıkel, proje kapsamında hayata geçecek olan tesiste tanınmış markaların satış ofislerinin de bulunacağını bildirerek Yozgat halkına istihdam olanağı sağlayacaklarını dile getirdi.

“Yol Üstü Yöresel Market Proje”si ile alakalı Açıkel, “Yozgat’ımızın değerine değer katacak, ilçelerimiz dahil Yozgat’ımızda üretilen tüm yöresel ürünlerin ulusal düzeyde tanınmasını sağlayacak Yol Üstü Yöresel Market Projemizle karşınızdayız. Bu projemizde hem yöresel ürünlerimiz ulusal pazarda satışa sunulacak hem de Yozgat’a ait kültürel değerler hediyelik eşya olarak Türk Halkının evlerini süsleyecek. Aynı zamanda tanınmış markaların satış ofislerinin de bulunacağı bu tesis Yozgat halkına istihdam olanağı da sağlayacak. Çünkü biliyoruz ki: Kültüre Değer, Yozgat’a Değer” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR GELECEKLERİNİ İNŞA EDECEKLER!

“Uluğ Bey Bilim Sanat Merkezi Proje”si ile ilgili de bilgilendirme yapan Açıkel, projeyle çocukların geleceği inşa etme sürecine destek olacaklarını vurguladı.

Projede birbirinden farklı atölyelerin bulunacağı, çocukların farklı yeteneklerine hitap eden bireysel çalışma alanlarının yer aldığını söyleyen Açıkel, proje sayesinde çocukların hem öğreneceğini hem eğleneceğini kaydetti.

Açıkel bu proje ile alakalı ise, “Çocuklara yapılan yatırım ‘Geleceğe’ yapılan yatırımdır. Uluğ Bey Bilim Sanat Merkezi Projemizle çocuklarımızın geleceği inşa etme sürecine destek olacağız. Birbirinden farklı atölyelerin bulunacağı, çocuklarımızın farklı yeteneklerine hitap eden bireysel çalışma alanlarının yer aldığı bu projemiz sayesinde çocuklarımız hem öğrenecek hem eğlenecek. Çünkü Bilime Değer, Yozgat’a Değer” ifadelerini kullandı.