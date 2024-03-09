Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Yozgat adına 5 madalya kazanıldı.

U17 -U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat adına büyük başarılara imza atan sporcular Elif Sude Elmalı, Beyzanur Erduman, Özlem Sarıaslan, Melikenur Dalkılıç ve Sinem Akman şehrin gurur kaynağı oldu.

Elif Sude Elmalı, Beyzanur Erduman, Özlem Sarıaslan, Melikenur Dalkılıç ve Sinem Akman toplamda 5 madalya kazanarak Yozgat’ı başarıyla temsil ettiler.

Konuyla alakalı Yozgat Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yozgatlı genç sporcularımız, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 17-26 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Elif Sude Elmalı, Beyzanur Erduman, Özlem Sarıaslan, Melikenur Dalkılıç ve Sinem Akman, toplamda 5 madalya kazanarak Yozgat’ı gururla temsil ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tarihi başarı, Yozgat'ın güreş alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verildi.