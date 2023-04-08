Depremin ilk gününden bu yana canla başla çalışmalarına devam eden Vali Polat’ın Hassa’daki görevi sonlandı.

Hassa’da birçok çalışmaya imza atan ve yaraları saran Vali Ziya Polat sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında Yozgat’a döneceğini söyleyen Vali Polat, yüreğinin ise Hassa ile birlikte olduğunu söyledi.

Polat’ın açıklamasında, "Öyle büyük bir acı yaşandı ki ilk andan itibaren devletimiz yanınızda dedik. Hassa'da yaraları sarmak, yaralı yüreklere sarılmak için çabaladık. Bir nebze olsun merhem olduysak ne mutlu bize. Yozgat'a dönüyoruz ama yüreğimiz Hassa'yla birlikte atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yozgat’a döneceğini açıklayan Polat önceki günlerde de yaptıkları çalışmalar hakkında genel bir bilgi vererek şunları aktarmıştı; “Depremin ilk günlerinden beri buradayım. Çok büyük afet, çok büyük acılar var. Biz her zaman söylüyoruz devletimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Şuana kadar enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 50’ye ulaştık. İnşallah Ramazan Bayramında enkazı bitirmeyi hedefliyoruz. Müteahhitlerimizle tüm köylere girdik. Konteyner kentler kuruldu. Konteyner diyoruz ama altında çok iş var. Alt yapısı yapıldı, elektriği ve suyu çekildi. 880 kapasiteli konteyner kentlerden bahsediyoruz. İnşallah parkeyi de yapacağız. Konteyner kentlerin ihtiyaçları Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor.” Melike Aslı Arslan