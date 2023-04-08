İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 2 gündem maddeleri konuşularak karara bağlandı.

Yozgat İl Genel Meclisi toplantısında, Çayıralan ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden 1’nci ve 2’inci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan onarımların ne aşamada olduğu hakkında gerekli araştırma yapılarak rapora bağlandı. Köye Yönelik Hizmetler Komisyon üyesi Talat İbiş tarafından okunan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Diğer madde de ise Çekerek İlçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımların ne aşamada olduğu hakkında araştırma yapılarak rapora bağlandı. Alt Yapı ve Sanat Komisyonu Başkanı Mehmet Gönül tarafından okunan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Alpaslan Demir