İlçe Yeşilyurt Camii’nde kurulan standa gelen vatandaşlar zekât, fitre, sadaka ve nakdî yardımında bulundular.

“STANDIMIZA BEKLİYORUZ”

Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı da bizzat standın yanında bulundu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Avcı, “Zekât, fitre, sadaka ve nakdî yardımlarınız için Yeşilyurt Camii’nde standımızın başındaydık. Bugün öğle namazı ile ikindi namazı arasında sizleri de standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ SAĞLAYAN İBADET”

Zekâtın önemi hakkında da konuşan Avcı, “Zekâtın Allah'ın rızasını kazandıran, kişide malın araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmesini önleyen, insanda başkalarını düşünme, merhamet ve iyilik duygularını geliştiren ve toplumsal barışı sağlayan bir ibadet olduğu belirtilir. Bu bağlamda zekâtın kişiyi cimrilik hastalığından koruyacağı, kalbi dünya sevgisinden uzaklaştıracağı, zekât veren ve zekât verilen kişiler arasından sevgi bağlarının kuvvetlenmesine vesile olacağı, böylece arzulanan sosyal barış ve toplumsal kaynaşma ortamının oluşacağı üzerinde durulur. Zekâtın, bireyin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasını sağlayacağı, bireyi alan el değil veren el olma yüceliğine ulaştıracağı anlatılır. Ayrıca zekâtın malın temizlenmesine ve artmasına katkıda bulunacağı, toplumda iktisadi hayatın canlanmasını, milli manevi değerlerin korumasını sağlayacağı, fakirlik, yoksulluk, dilencilik, sosyal çatışma ve umumi afetlerin doğurduğu problemlerin çözülmesinde en etkin rolü oynayacağı hususları üzerinde de durulur” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir