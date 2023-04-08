Dünya Sağlık Günü münasebetiyle 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında düzenlenen programda çocuklara sağlık eğitimi anlatıldı.

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında sağlık eğitimi anlatıldı. Kur’an Kurslarında yapılan eğitimde sağlığın önemine dikkat çekildi. Minik öğrenciler eğitimcileri dikkatle dinleyerek, yararlı bilgiler öğrendiler.

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla da çeşitli eğitimlerin aktarıldığı kurslarda, 4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim-öğretim gördüğü kurslarda sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi başlıklar altında alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler veriliyor.

Program sonrasında sağlık hakkında açıklamada bulunan Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, sağlığın her bir insan için önemli olduğu kadar huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemli olduğunu vurguladı. Çocukların bu eğitimi almasının önemini de anlatan Avcı, şunları kaydetti: "Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasının yolunun sağlıklı nesillerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur." Alpaslan Demir