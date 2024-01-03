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Yılın ilk günlerinde kar yağışı uyarısı geldi ve Meteoroloji uzmanı, beklenen kar yağışının tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Ülkemiz, soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesine rağmen henüz karla karşılaşmadı.

Meteoroloji uzmanları, neredeyse her gün kar yağışının ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulunuyorlar.

Ocak ayına kadar kar yağışı almayan ülkemize müjdeli haber geldi.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla kar yağışı alacağız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, karın Trakya’dan gireceğini belirterek, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak” dedi.

Meteoroloji uzmanı, Ocak ayının ikinci yarısında yoğun kar yağışı beklendiğini vurgulayarak, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" şeklinde konuştu.