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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 03 Ocak 2024 tarihinde il dışından ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 430 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirilmiş olup şüpheli 1 şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.