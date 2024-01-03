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Doğal gaz ve elektrik zammı için hükümetin yeni plan ortaya çıktı. Elektrik ve doğal gaza zam yolda. Faturalara o tarihten itibaren zamlı fiyatların yansıması bekleniyor.

Hükümet, doğal gaz ve elektrik zamlarıyla ilgili yeni bir planı hayata geçiriyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte, asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından enerji maliyetlerinde artışlar yaşanacak.

Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaş, yüksek fatura bedelleriyle ekonomik zorluklarla baş etmek zorunda kalacak.

31 Mart 2024 tarihine kadar olan süreçte, yerel seçimlere kadar doğal gaz ve elektrik fiyatlarına herhangi bir zam yapılmayacak gibi görünüyor.

Ancak, sektör yetkilileri, yerel seçimlerin ardından enerji tarifelerinin gözden geçirileceğini ve doğal gaz ile elektrik fiyatlarına belirli oranlarda zam yapılmasının beklendiğini dile getiriyor. Bu durum, faturalara yerel seçimlerin ardından zamlı fiyatların yansımasına neden olacak.

Vatandaşlar, kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlarla birlikte ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacaklar. Hükümetin planı doğrultusunda, enerji maliyetlerindeki artışların etkileri, yerel seçim sonrasında hissedilmeye başlanacak