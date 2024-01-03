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Türkiye'nin otomotiv girişimi TOGG, taahhüt ettiği rakama ulaşarak yerli otomobilini 20 bin kişiye ulaştırdı. Aralık ayında gerçekleştirilen teslimatlarla birlikte, toplamda 19 bin 583 kişi artık TOGG marka yerli otomobillerini kullanmaya başladı.

TOGG, Türkiye'nin otomobil girişimi grubu olarak kurulmuş ve yerli otomobil üretip dağıtma amacını taşıyor. En son açıklamalara göre, 20 bin kişiye ulaşma hedefi başarıyla tamamlandı.

Aralık ayında, toplamda 6 bin 8 adet TOGG T10X'in sahiplerine teslim edildiği bildirildi ve 2023 yılı sonunda 19 bin 583 aracın dağıtıldığı ifade edildi. Bu teslimatlar, Türkiye'nin tüm 81 iline yayıldı.

Ayrıca, 2024 yılı itibariyle yedek talihlilere araç teslimatlarına başlanacağı duyuruldu. Bu adım, daha fazla kişinin yerli otomobil sahibi olma şansını artıracak.

TOGG, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye verdiğimiz sözü tuttuk. Çekilişle TOGG T10X almaya hak kazanan 6 bin sekiz kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik” ifadesini kullandı.

Bu başarı, Türkiye'nin yerli otomobil üretimine ve kullanımına olan ilgisini ve desteğini göstermektedir. TOGG'un yerli otomobili, ülke genelinde giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir.