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Yeni tarifeler, 2024 yılının ilk günlerinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendi. Yozgatlı vatandaşlar, bu yeni düzenlemeler doğrultusunda nüfus müdürlüklerindeki işlemlerini gerçekleştiriyor.

2024 yılına girilmesiyle birlikte, Yozgat'ta pasaport, kimlik ve sürücü belgesi harç ücretlerinde değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler, nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun artmasına neden oldu. 2023 yılında işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar, 2024 yılının ilk günlerinde nüfus müdürlüklerine akın etti.

Nüfus cüzdanını yenilemek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2024 harç ücreti 130 TL olarak açıklandı. Kimliğini kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen vatandaşlar ise 260 TL ödemek zorunda. Sürücü belgesi almak isteyenler için ise farklı kategorilere göre değişen ücretler belirlendi. Örneğin, A, A1, A2, D, H, Engelli A kategorileri için 1308,40 TL, B ve B Engelli kategorileri için 3945,40 TL, diğer kategoriler için ise 6583,50 TL ödenmesi gerekiyor.

Pasaport harç ücretleri de 2024 yılı itibarıyla güncellendi. 6 aylık pasaport için 1639,30 TL, 1 yıllık için 2396,60 TL, 2 yıllık için 3912,60 TL, 3 yıllık için 5558,30 TL ve 4 ila 10 yıllık pasaportlar için 7833,00 TL ödenmesi gerekiyor. Bu tarifeler, yeni yılın ilk günlerinden itibaren geçerli olacak.

Yozgat'taki vatandaşlar, bu yeni tarifelerle nüfus müdürlüklerinde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yeni yılın getirdiği bu değişiklikler, hem vatandaşlar hem de nüfus müdürlükleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yeni tarifeler, vatandaşların kimlik, sürücü belgesi ve pasaport işlemleri için ödeyecekleri ücretleri belirleyerek, 2024 yılının mali yükünü de ortaya koyuyor.