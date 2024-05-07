Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortak işbirliği kapsamında sunulan 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Yazıcı’nın yürütücü olduğu Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ın danışman ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Gül, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Tiyek ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ömer Önal’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Nanolifli Kenevir Membranların Endüstriyel ve Evsel Atıkların Ayrıştırılması İçin Tasarımı” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan proje yaklaşık 1 milyon 650 bin lira bütçe ile toplamda 24 ayda gerçekleştirilecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ı ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Gül’ü tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. İhtisas üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerimizin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesi kabul gördü ve görmeye devam ediyor. Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. Projede emeği geçen akademisyenimizi ve diğer akademisyenleri tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum."