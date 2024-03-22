Yozgat Bozok Üniversitesi TSE tarafından belge yenileme tetkikinden başarı ile geçti.

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Başkanlığı tarafından Bozok Üniversitesinde 19-21 Mart tarihleri arasında Baş Tetkik Görevlisi Musa Ataman ve Tetkik Görevlisi Halil İbrahim Arslan tarafından TS EN ISO 9001 İkinci Gözetim Tetkiki gerçekleştirildi.

Başarılı şekilde tamamlanan tetkik sonrasında tetkikçilerin raporları doğrultusunda TSE tarafından Bozok Üniversitesinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında belgelendirilmesinin devamına karar verildi.

Hizmet kalitesini sürekli olarak yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat Bozok Üniversitesinin ISO:9001 Kalite Yönetim Sistemi İkinci Gözetim Tetkikinden başarılı bir şekilde geçmesinden mutluluk duyuyor, emeği geçen bütün personelimize şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin her bir çalışanının bundan sonra da kalite sürecini daha ileri taşımasını diliyorum” dedi.