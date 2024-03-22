Akdağmadeni ilçesinde Ramazan ayının geleneği haline gelen iftar yemeği programı, bu yıl da düzenlendi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak belediye personeline düzenlenen iftar yemeği, Akdağmadeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Başkan Yalçın, iftar programında yaptığı konuşmada, "Büyük bir aile olarak bu zamana kadar birlik beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ettik. İlçemizin çehresini değiştiren tüm projelerde büyük emeğiniz var. Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mutlu ve huzurlu bir şekilde nice Ramazanlara ulaşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.