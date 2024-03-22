Her yıl Ramazan akşamları geleneksel olarak gerçekleştirilen sohbet toplantıları, hem akademik çevreden hem farklı meslek mensuplarından konuşmacıların ve dinleyicilerin, güncel, özgün ve ilgi çekici konularda bilgiler paylaştığı ve toplumun farklı kesimlerinden katılımcıların da buluşma fırsatı bulduğu bir zemin haline geldi.

Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer’in selamlama ve takdim konuşmasıyla başlayan, 21 Mart Nevruz Bayramı gününe de denk getirilerek Erbazlar Konağı’nde 21 Mart 2024 Perşembe akşamı yürütülen etkinlikte, Dr. Leila Kutlu “Türklerin İzinde Altın Dağlar: Altaylar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Etkileşimli ve dinleyicilerin yer yer aktif katılımına da özen göstererek yaptığı konuşmasında Dr. Leila Kutlu, “Altaylar Türkler için altın beşiktir” tanımlamasında bulundu ve hem maden yataklarının bolluğu hem de su kaynaklarının zenginliği ile dikkat çeken bölgede uzmanlık alanıyla ilgili yaptığı çalışmalardan örnekler vererek bir sanat tarihçi bilim insanı olarak adeta dinleyicilere tarihin derinliklerinde iz sürdürdü.

İlgiyle dinlenen söyleşide Dr. Leila Kutlu, arkeolojik kazılarda ulaşılan bulgulardan hareketle ve doğudan batıya yönelik yaşanan göçlerle toplumlar arası kültürel benzerlikler ve farklılıklara ilişkin yorumlamayı ve akademik değerlendirmeyi güçlendirecek ve geçmişi anlamayı kolaylaştıracak kayda değer buluntu ve örneklerden bahsetti.

Paylaşılan örnekler arasında İskit Sanatı, Pazırık Kültürü, Seyma-Turbino Kültürü, Arjan ve Berel Kurganlarına dair detaylara değinildi. Verdiği her bir örnek üzerinde özenle duran Dr. Leila Kutlu, farklı coğrafyalarda karşılaşılan örnekler arasında var olan benzerliklerin arka planını, yaşayış biçimlerine dair ipuçlarını, kültürel ve inanç yönünden ne gibi çıkarımlar yapıldığını kolay anlaşılır bir dille aktardı.

Dinleyicilerin soru ve yorumlarıyla katkı verdiği program sonunda Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer tarafından paylaştığı değerli bilgiler için Dr. Leila Kutlu’ya teşekkür edilerek günün hatırası olarak sembolik hediye takdim edildi.