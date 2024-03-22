Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, seçim çalışmalarına hız vererek bir konser daha yapacağını duyurdu.

Konser kapsamında Tuğçe Kandemir ve Mümin Sarıkaya’nın Yozgat’a geleceğini aktaran MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, gençleri mutlu etti.

2023 yılı boyunca Yozgat’ta konser aktivitesi olmadığı için bunalan gençleri sosyal bir aktivite ile buluşturacak.

Konser haberini sosyal medya hesabından duyuran Ömer Açıkel, “Zafere bir kala haydi Yozgat! Ücretsiz Tuğçe Kandemir ve Mümin Sarıkaya konseriyle buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.