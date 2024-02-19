Kadınlardan Yozgat gezisi (manşet)

Yozgat’ta yaşayan kadınların kurduğu Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi ile merkezi Ankara’da bulunan Yassıhüyük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen Yozgat Gezisi yoğun katılımla gerçekleşti.

Farklı kültürleri tanıyarak ülkenin zengin tarihine yolculuk yapmayı amaçlayan kooperatifin, Kasım ayında yaptığı Çankırı gezisi sonrası ikinci kültürel turizm faaliyeti Yozgat Gezi’si oldu.

Sabahın erken saatlerinde gezinin ilk durağı olan Yassıhüyük Köyü’ne doğru Ankara’dan yola çıkan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafileyi Köy muhtarı karşıladı.

Muhtar ve misafirperver yöre halkının gezi ekibine hazırladığı yöresel köy kahvaltısının ardından köydeki Cem Evi ziyaret edildi. Kısa bir Cem töreninin ardından, Abbasiler döneminde şehit asker olduğu söylenen Durna Dede Türbesi’nde dualar edilip, dilekler dilendi.

Gezi, Yozgat merkezde bulunan ve belediye tarafından restore edilerek müze olarak kullanılan Hayri İnal Konak ziyaretiyle devam etti.

Kafile; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Sivil toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtu, araştırmacı yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu ile konakta bir araya geldi. Yozgat ile ilgili bilgiler alan kafile, konakta sunulan ikram ve etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

Günü birlik yapılan gezi, Türkiye’nin ilk milli parkı ilan edilen ve 212 bitki türünün yaşadığı Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda temiz havanın eşliğinde yapılan kısa bir yürüyüşle son buldu.