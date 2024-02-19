Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Kadın Kolları ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın katılımıyla gerçekleşen kadın belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin kadın adayları, kalabalık bir katılımla Yozgat halkıyla buluştu.

Başkan Abdullah Yaşar, "Bugün burada, siyasette kadınlarımızın daha fazla yer alması, seslerini daha yüksek duyurabilmeleri için bir aradayız. Kadınlarımızın siyasetteki önemi tartışılmaz; onlarla birlikte siyasette yeni sayfalar açıyoruz" dedi.



Toplantıda, Bahadın Belediye Başkan Adayı Meral Çıtak'ın seçim ofisinin açılışı da gerçekleştirildi. Başkan Yaşar, Meral Çıtak'ın 31 Mart seçimlerinde rekor bir oy ile seçimi kazanacağına olan inancını şu şekilde ifade etti: "Meral Çıtak'ın başkanlığında, Bahadın’da ve Yozgat genelinde gerçekleştireceğimiz projelerle halkımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ta Bahadın halkı, rekor bir oy ile Meral Çıtak'ı destekleyecek ve birlikte tarihi bir zafer yazacağız."



Kadınların siyasetteki varlığının güçlendirilmesinin, demokrasi ve toplumsal gelişim için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, "Kadınlarımızın siyasette daha etkin roller üstlenmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve daha adil bir toplum yapısının oluşturulması adına kritik bir adımdır" şeklinde konuştu.