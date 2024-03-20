Yozgat’ta yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. 3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışlarda sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Yozgat’ta hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük -5, en yüksek ise 3 derece civarında seyredecek.