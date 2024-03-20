Yozgat'ta yardım kolileri minik yüreklerden! Yozgat'ta yardım kolileri minik yüreklerden!

Yozgat’ta yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. 3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışlarda sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek.

Yozgat Kış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Yozgat’ta hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Yozgat Karrr (4)

Yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Yozgat Karrr (1)

Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük -5, en yüksek ise 3 derece civarında seyredecek.

Muhabir: Hakan Demirbaş