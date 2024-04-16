AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan Yozgat İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Adnan Ünal’a tebrik mesajı yayınladı.

Milletvekili Abdulkadir Akgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yozgat İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen değerli dava ve yol arkadaşımız Adnan Ünal'ı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Akgül, “Görevi devreden İl Genel Meclis Başkanımız, kıymetli dava ve yol arkadaşımız İskender Nazlı’ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam diyoruz. Her şey Yozgat için, Yozgat'a göre, Yozgat tarafından diyerek; yerelden genele aşkla Bozok Yaylasına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Süleyman Şahan ise, “Yozgat İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Adnan Ünal Beyefendi’yi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Görevi devreden İl Genel Meclis Başkanımız İskender Nazlı’ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.