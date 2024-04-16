Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesine son bir ay içerisinde 8 farklı branştan, 10 uzman hekim atamasıyla birçok poliklinikte hasta muayene sayılarında artış yaşandı.

Yozgat Şehir Hastanesi’nin Yozgat il merkezi, ilçeleri ve köyleri ile birlikte çevre illere de sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili şunları söyledi: “Hastanemizde son atamalarla birlikte hekim sayımızda artış ve önceden olmayan birçok branşımızda hasta kabulü yaşanmıştır. Özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine yapılan atamalarla sıkıntımız kalmamıştır. Bu bölümde göreve başlayan Jinekolog Onkoloji Hekimi Op. Dr. Nazlı Aylin Vural, Kadın Hastalıları ve Doğum Hekimleri Op. Dr. Gizem Yılmaz ve Op. Dr. Seden Eyisoy ile birlikte riskli gebelikler ve Kanser hastası gebelere en iyi hizmeti verebileceğiz.”

Kardiyoloji ve Göz Hastalıkları bölümlerine yapılan atamalarla bir nebze olsun sıkıntıların giderildiğini söyleyen Başhekim Kozan, “Kardiyoloji bölümümüzde hekimlerimiz normal poliklinik saatleri dışında mesai dışı poliklinik hizmetiyle hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye devam ettirmekte. Yeni ataması yapılan Op. Dr. Emre Sezici poliklinik hizmetine başladı. Göz Hastalıkları bölümüne iki yeni hekim ataması yapıldı. Op. Dr. Fatma Bozbay Erkan ve Op. Dr. Eyüp Erkan da hasta kabulüne başladı. Böylelikle Kardiyoloji ve Göz Hastalıkları polikliniklerimizde yaşadığımız sıkıntımız bir nebze olsun giderildi.” şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi’ne Perinotoloji bölümüne Op. Dr. Ömer Gökhan Eyisoy, Kalp Damar Cerrahisi bölümüne Op. Dr. Hacı Cihat Atabaş, Kulak Burun Boğaz bölümüne Op. Dr. Melikşah Aytekin, Cerrahi Onkoloji Op. Dr. Özhan Albayrak, Çocuk Kardiyoloji bölümüne ise Op. Dr. Meral Demir Durmaz’ın atamalarının yapıldığını ve hasta kabullerinin başladığı bilgisini veren Başhekim Kozan konuşmasına şöyle devam etti: “Son bir ay içerisinde yapılan atamalar hastanemiz için oldukça önemli. Çoğu polikliniğimizde sıkıntımız kalmadı. Bazı bölümlere de önümüzdeki günler içerisinde yeni hekimlerimizin atamasını bekliyoruz. Gün geçtikçe hekim ve branşlarımızın güçlenmesinde katkıları olan büyüklerimize ve Sağlık Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum.”