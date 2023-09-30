Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Yozgat namaz vakitleri, Yozgat ve ilçeleri namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:06 06:28 12:36 15:55 18:34 19:51
Akdağmadeni 05:01 06:24 12:32 15:51 18:29 19:47
Aydıncık 05:03 06:27 12:34 15:53 18:32 19:50
Boğazlıyan 05:04 06:27 12:34 15:54 18:32 19:49
Çandır 05:03 06:25 12:33 15:53 18:31 19:48
Çayıralan 05:03 06:25 12:33 15:52 18:30 19:47
Çekerek 05:02 06:26 12:33 15:53 18:31 19:49
Kadışehri 05:01 06:25 12:32 15:51 18:30 19:48
Saraykent 05:03 06:26 12:33 15:53 18:31 19:48
Sarıkaya 05:04 06:26 12:34 15:53 18:31 19:49
Şefaatli 05:06 06:29 12:36 15:56 18:34 19:51
Sorgun 05:04 06:27 12:35 15:54 18:32 19:50
Yenifakılı 05:05 06:28 12:35 15:55 18:33 19:50
Yerköy 05:07 06:30 12:37 15:57 18:35 19:52
(Haber Merkezi)