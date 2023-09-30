Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri, Yozgat ve ilçeleri namaz vakitleri;

Giresun'un adı değişti? İşte detaylar... Giresun'un adı değişti? İşte detaylar...

Vakitler                                             İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                                              05:06    06:28     12:36     15:55     18:34     19:51

Akdağmadeni                                 05:01    06:24     12:32     15:51     18:29     19:47

Aydıncık                                           05:03   06:27     12:34     15:53     18:32     19:50

Boğazlıyan                                       05:04   06:27     12:34     15:54     18:32     19:49

Çandır                                              05:03    06:25     12:33     15:53     18:31     19:48   

Çayıralan                                         05:03    06:25     12:33     15:52     18:30     19:47

Çekerek                                           05:02    06:26     12:33     15:53     18:31     19:49

Kadışehri                                         05:01    06:25     12:32     15:51     18:30     19:48

Saraykent                                        05:03    06:26     12:33     15:53     18:31     19:48

Sarıkaya                                           05:04    06:26     12:34     15:53     18:31     19:49

Şefaatli                                             05:06   06:29     12:36     15:56     18:34     19:51

Sorgun                                              05:04   06:27     12:35     15:54     18:32     19:50

Yenifakılı                                          05:05   06:28     12:35     15:55     18:33     19:50

Yerköy                                              05:07   06:30     12:37     15:57     18:35     19:52

(Haber Merkezi)