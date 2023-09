Yozgat’ta da bazı bölgelerde sıkça bulunan at kestanesi çiğ yendiğinde zehir bulundurduğundan ölüme yol açarken kurutulup kullanıldığında ise fayda saçıyor. İşte detaylar:

Yozgat’ta yaygın olarak bulunan at kestanesi, çiğ tüketildiğinde tehlikeli olabilirken, kurutularak kullanıldığında sayısız faydası bulunan bir bitki olarak ön plana çıkıyor. At kestanesi, tıbbi ve alternatif tedavi yöntemlerinde yıllardır kullanılan şifalı bir ağaç türüdür. Bu mucizevi bitkinin her bölümü, insan sağlığına katkı sağlayan özelliklere sahip.

Peki sadece faydaları için at kestanesini tüketmek güvenli midir? At kestanesi ne işe yarar, özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? Tüm bu sorular başta olmak üzere at kestanesine dair merak edilenleri sizler için derledik.

AT KESTANESİ NEDİR?

At kestanesi, Latince adı Aesculus Hippocastanum olan Sapindaceae ailesine ait bir ağaç türüdür. Balkan Yarımadası, Pindus Dağları ormanları ve Güneydoğu Avrupa'nın Balkan karma ormanlarında yetişir. Ayrıca İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki birçok park ve bahçede görülebilir.

Bu ağaç türü, 39 metreye kadar uzayabilen ve kıvrık dalları olan bir yapıya sahiptir. Çiçekleri sarı, pembe lekeli ve beyaz renklere sahiptir. At kestanesi çiçekleri ilkbaharda açar ve her bir çiçek salkımında 20 ila 50 arasında çiçek bulunur. Meyveleri, at kestanesi olarak adlandırılır ve yeşil tohumların etrafı dikenlidir.

At kestanesinin çeşitli bölümleri geleneksel tıpta yüksek ateşin düşürülmesi, bağırsak ve mesane sorunlarına karşı mücadele, eklem ağrıları ve yumuşak doku şişliklerinin giderilmesi gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. Günümüzde ise özellikle kronik venöz yetmezlik ve hemoroid tedavisi için tercih edilmektedir.

AT KESTANESİ YENİR Mİ?

At kestanesinin sağlık açısından birçok faydası olduğu bir gerçektir. Ancak at kestanesi çiğ olarak tüketilmemelidir, çünkü içerdiği eskulin adlı bir zehir nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle çiğ at kestanesi tüketmekten kaçınılmalıdır.

Eskulin maddesi, DNA hasarına yol açabileceğinden tehlikelidir ve baş ağrısı, mide bulantısı, felç, koma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. At kestanesi halk arasında yaygın bir tüketim ürünü değildir ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.

At kestanesi kullanımı için öncelikle kurutulmalı ve ardından öğütülmelidir. Hazırlanan bu karışım, bağırsak sorunları, varis, eklem ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzman gözetiminde kullanılabilir. Genellikle bir bardak içme suyuna bir yemek kaşığı at kestanesi tozu eklenerek tüketilir. Ancak bu kullanımın dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir.

At kestanesi yanlışlıkla tüketilirse, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

AT KESTANESİ NE İŞE YARAR?

At kestanesinin tohumları, çiçekleri, yaprakları ve ağaç kabuğu kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Özellikle kozmetik sektöründe at kestanesinden elde edilen ürünler oldukça popülerdir. At kestanesi yağı, kremleri, balsamları ve daha birçok ürünü içeren ürün yelpazesi ile dikkat çeker.

At kestanesi balsamı, masaj yoluyla kas ve eklem ağrılarını hafifletmede etkilidir, özellikle romatizma hastaları için ideal bir üründür. Ayrıca cilt üzerinde sıkılaştırıcı etkilere sahiptir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

At kestanesi yağı ise cilt ve saç bakımında kullanılabilir. Cildi daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur, gözenekleri küçültür ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda saç bakımında da kullanılabilir, saç dökülmesini önler, saçları parlak ve canlı tutar, hızlı uzamasına yardımcı olur. (Haber Merkezi)