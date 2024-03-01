Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitede kısa, orta ve uzun vadede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya hazır bulundu.