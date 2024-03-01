Tarım Kredi Kooperatifleri, gübre ve yem fiyatlarında önemli güncellemeler yaptı ve çiftçilerimiz için beklenen değişiklikleri derledik. İşte güncel gübre ve yem fiyatları...

Tarım Kredi Kooperatifleri, yem ve gübre fiyatlarını detaylı bir şekilde açıkladı, bu bilgileri çiftçilerle paylaştı. Hayvan sahipleri ve çiftçiler tarafından yakından takip edilen bu güncellemeler, sektördeki önemli değişiklikleri yansıtıyor. İşte güncel gübre ve yem fiyatları...

TARIM KREDİ GÜBRE FİYATLARI

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, üre, 15.15.15, 20.20 ve 26 Nitrat gübre fiyatları belirlendi. İşte 50 kilogram gübre için liste satış fiyatları:

ÜRE: 774 TL

15.15.15: 810 TL

20.20: 665 TL

26 Nitrat: 504 TL

TARIM KREDİ YEM FİYATLARI

Gübre fiyatlarına ek olarak, yem fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Tarım Kredi kooperatiflerindeki 50 kilogramlık yem fiyatları şu şekilde:

SÜT 19: 485 TL

SÜT 20: 517 TL

BESİ GEL: 434 TL

BESİ BİT: 443 TL

KUZU BÜY: 467 TL

KUZU ENER: 510 TL

BUZAĞI: 499 TL

Tarım Kredi kooperatifleri, çiftçilere destek olmaya devam ederek, güncel fiyatlarla ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor.