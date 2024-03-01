Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyor. Yapmış olduğu ziyaretler ile vatandaşların gönüllerine dokunan Kaymakam Aydın, sohbet ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Yaşlı vatandaşlara sahip çıkmanın kültürel değerlere ve tarihe de sahip çıkmak olduğunu söyleyen Aydın, tüm yaşlı vatandaşları ziyaret edeceklerini belirtti.

Yapmış olduğu ziyarette yaşlıların dertlerine ortak olan Aydın, “Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir. Onlar toplumumuzun gözbebeğidir. Yaşlılarına sahip çıkan bir toplum, kültürel değerlerine ve tarihine de sahip çıkar. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir” dedi.