Toplum Destekli Polislik faaliyetler kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Yenifakılı ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli vatandaşları bilgilendiriyor.

29 Şubat 2024 tarihinde personel 70 vatandaşa 112 Acil Çağrı Sistemi, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), dolandırıcılık, en iyi narkotik polisi anne, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projeleri ve konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıttı.

Ayrıca emniyet personeli 4 okul 395 öğrenciye, genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı ile emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında eğitim verildi.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi´ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği Kadın Destek Uygulamasını (KADES), T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

UYUMA PROJESİ NEDİR?

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor.

NARVAS NEDİR?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.

NARVAS, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının kimlik, adres, telefon, araç, suç, ceza, bağlantı, hareket, alışkanlık gibi bilgilerini kaydeder. Bu bilgiler, yapay zeka ve veri analizi teknikleriyle işlenir. Böylece, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının profilleri, davranışları, eğilimleri, riskleri, ağları, rotaları, bölgeleri, zamanları gibi unsurlar belirlenir. NARVAS, bu unsurlara göre uyuşturucuyla ilgili vakaları sınıflandırır, önceliklendirir, tahmin eder ve önler. NARVAS, uyuşturucuyla mücadelede etkin, hızlı ve akıllı bir karar destek sistemi olarak işlev görür.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.