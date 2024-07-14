Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak biçerdöver kontrolleri yapılıyor. Hasat mevsiminden dolayı dane kaybının en az seviyeye düşürülmesi amacıyla Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; 2024 üretim yılı il genelinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte hasat edilen alanlarda biçerdöver kontrollerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Biçerdöver denetimlerinde, özellikle çiftçilere tarla ve bahçelerin temizlenmesi ve benzeri sebeplerle anız ve hububat saplarının kesinlikle yakmaması ve arazide çalışan her biçerdöverin yanında mutlaka, bazı araçlara monte edilmiş motopompa veya bir su tankeri ile yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunluluğu hatırlatılarak “Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile ilgili üreticilere ve biçerdöver operatörlerine bilgilendirmelerin de yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından biçerdöver kontrolleri yapılıyor. Hasat sırasında yaşanan yada yaşanabilecek dane kaybının önüne geçmek amacıyla hem biçerdöver sürücülerini uyarıyor hem de biçerdöverleri kontrolden geçiriyoruz. Çiftçilerimize kazasız belasız hasatlar, bol bereketli ürünler dileriz" ifadelerini kullandı.