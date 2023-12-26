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Mehmet Ali Özkan, 2019 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesini makamında ağırladı.

Şehidin ailesi Vali Özkan'a hediye takdim etti.

Vali Özkan, şehidin ailesine teşekkür ederek, şehide Allah'tan rahmet, Köklü ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.