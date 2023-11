Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada; “Ülkemizde yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl yüzlerce kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbon monoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür ve benzeri ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir” denildi.

ALINACAK TEDBİRLER

Soba yakılırken sobanın en fazla dörtte üçü doldurulmalı, tamamı doldurulmamalıdır,

Tutuşturma mutlaka üstten yapılmalıdır,

Sobanın çabuk yanması için benzin vb. yanıcı sıvı maddelere başvurulmamalıdır,

Bacaların yıl içerisinde en az iki defa yıllık bakımları yapılarak temizletilmeli ve tıkanıkları açılmalıdır,

Tavanın soba bacasından, bacanın ise çatıdan en az bir metre kadar yukarıda olması gerekmektedir,

Soba, dirsek, boru eklem yerleri duman sızdırmamalı ve kontrol edilmelidir,

Baca üzerinde baca şapkası bulunmalı, bacanın bu şekilde tıkanması engellenmelidir,

Sobaya yakın yerlerde uyunmamalı, mümkünse belli zaman aralıklarıyla kalkılıp soba kontrol edilmelidir,

2 saat arayla sobanın bulunduğu odanın camları açılmalı ve havalandırılmalıdır,

Sobanın bulunduğu ortamda bulunan insanların gözleri kızarmaya başlarsa soba hemen söndürülmeli ve yakıtı değiştirilmelidir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zehirlenme belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, başlıca genel belirtiler şunlardır:

Kısa soluk alma, göğüste sıkışma, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, rehavet çökmesi, göğüs ağrısı, kaslarda halsizlik ve genel halsizlik, bilinç kaybı, terleme, kulak çınlaması ve kaslarda gevşeme.

Vatandaşlar, özellikle sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliği, standartlara uymayan yakıt kullanımı, soba-baca bağlantısının sağlıklı yapılmaması vb. nedenlerle zehirli gazın teneffüs edilmesi sonucu meydana gelen soba zehirlenmeleri konusunda dikkatli olmaları, yaşanan olumsuz ve üzücü olayların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz etmekte.