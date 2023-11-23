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Bu hafta sonu, Türkiye genelinde hava durumu oldukça etkileyici olacak. Meteoroloji tahminlerine göre, Akdeniz, Ege Bölgesi'nin güneyi, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aynı gün boyunca ülkenin büyük bir kısmında ise güneyden esen fırtına şeklinde rüzgarlar hissedilecek. Hava sıcaklıkları ise yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlayacak.

Yarın, Batı Akdeniz, Kıyı Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'de yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlı sistem hafta sonu boyunca tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Cumartesi günü, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi'nin güneyi, Marmara, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile doğusunda ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Aynı gün boyunca Türkiye genelinde rüzgarın güneyden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışlar tüm Türkiye genelinde etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde ise kar, yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görülecek.