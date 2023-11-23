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24 Kasım Öğretmenler Günü programları çerçevesinde 81 il temsilcisi öğretmenler, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte Ankara Keçiören'de Millî Eğitim Bakanlığınca oluşturulan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz ile beraberindekiler, şehit öğretmenleri anmak üzere Abide önünde bir araya geldi. Burada, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması gerçekleştirildi.

Daha sonra 81 il temsilcisi öğretmenler kendilerine ayrılan alanda 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ithafen fidan dikti.