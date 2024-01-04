Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Üniversite Polisi” uygulaması kapsamında il merkezi ve ilçelerde Özel ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Ekipler tarafından 7 öğrenci yurdunda, 368 öğrenciye, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, sosyal medya güvenliği, teknoloji bağımlılığı, KADES, UYUMA bilgileri verildi.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ise tarihi askerlik şubesinde 40 vatandaşa, Yozgat sanayi sitesinde bulunan 18 işyeri ziyaret edilerek, 37 vatandaşa HAYDİ, UYUMA, iletişim yolu ile dolandırıcılık, hırsızlık, 112 acil çağrı iş yeri güvenliği gibi konularda broşür dağıtılarak bilgilendirildi.