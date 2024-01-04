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Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı öncesi meclis başkanlığına 1 adet teklif yazısı 1 adet ek gündem maddesi sunuldu. Sunulan teklif yazısı üzerine okunan rapor İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Ek gündem maddesinde ise Yozgat Valiliği tarafından iş denetim birimi kurulması teklifi okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 3 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4’üncü maddesinde Şefaatli ilçesi ve köylerinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ve okulların ne gibi ihtiyacının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon başkanı Yılmaz yaptığı açıklamada, “Şefaatli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak köylerde üç ilkokul ve bir adet ortaokulun bulunduğu, ilçe merkezinde ise 1 anaokulu, 4 adet ilkokul ve 2 adet ortaokul bulunmakta olup, toplamda 98 öğretmen ile hizmet verilmektedir. İlçede bulunan okullardan Paşaköy İlkokulu ve Ortaokulunun çocuk oyun parkının yenilenmesine ve çevre düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Kuzayca Şehit Suat Altuntaş ilkokulunun tuvalet, lavabo ve kapılarının yenilenmesi ile bina iç ve dışında oluşan çatlak ve deformelerin bakım ve onarımının yapılması, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçe ihata duvarı üzerine demir korkuluk yapılması, Atatürk İlkokulunun çatı oluklarının yenilenmesi, ilkokul ve ortaokulun aynı bahçede olması nedeniyle ilkokul ve ortaokulun bahçelerinin birbirinden ayrılarak arasına ihata duvarı çekilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Diğer okullarda ise kayda değer herhangi bir eksiğin bulunmadığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gündemin 5’inci, Çekerek ilçesinde bulunan bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Adnan Kılıçaslan okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Kılıçaslan yaptığı açıklamada, “Çekerek ilçesindeki bakım evinde bir kadrolu müdür, 16 şirket elemanı ve dört adette geçici birlik elemanı ile ilçede hizmet vermektedir. İlçede 1 adet Komatsu greyder, 1 adet Mercedes kamyon, 2 adet Fatih kamyon, 2 adet silindir, 1 adet servis minibüsü, 1 adet ekskavatör, 1 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet pikap olduğu görülmüş ve bu araçların peyder pey yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca bakım evinin dış kaplama ve boyasının yapılması gerektiği, Doğal gazın ilçeye geldiğinden bakım evinin ısıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesine ihtiyaç duyulduğu komisyonumuz tarafından yerinde tespit edilmiştir” diye konuştu.