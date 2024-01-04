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Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Özkan, Yozgat'ın sanayileşmede hızlı yol kat ederken, kadim bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

"BOZOK YAYLASI'NDA VE KADİM VERİMLİ TOPRAKLARDAYIZ"

Tarıma ve hayvancılıkla ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirmesini yaptıklarını aktaran Özkan, "2023'te yapılan çalışmaları göz önüne alarak geleceği planlamak üzere bir araya geldik. Tarım ve hayvancılık konusunda adı üzerinde Bozok Yaylası'nda ve kadim verimli topraklardayız. Buradaki işleyişimizde sulama imkânlarımız, bilinçli tarım, suyu bilinçli kullanmak. Su son derece önemli konulardan biri. Bu konuda neler yapabiliriz, onun üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

YOZGAT EKONOMİDE DAHA RENKLİ VE DAHA ETKİLİ OLACAK!

Özkan, kentin şeker pancarı ve hububatta iyi olduğunu ifade ederek, "Amacımız, üreticimizin alın terini değerlendirmek, ekonomide daha renkli ve daha etkili bir hale getirmek. Sulu ve kuru tarım ile hayvancılığı bir anda yürütmek, birbirine destek olan sektörler haline getirmek ve bunun yanı sıra da gelişen sanayimizin tarım üzerindeki etkilerini ve neler yapmamız gerektiğini değerlendirmek üzere bir aradayız" diye konuştu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.