Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın ve beraberindeki heyet Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Başkan Yalçın, ziyarette Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz ve gazilerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın, Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi.

Şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının, bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğunu dile getiren Yalçın, Türk Milleti’nin, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıktı. Şehitlerin emaneti başımızın tacıdır. Ülkü Ocakları olarak her daim emirlerindeyiz” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.