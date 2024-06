Kültür Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Hilmi Göktaş’ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

1/A Sınıf Öğretmeni Fatma Cesur ve 1/B Sınıf Öğretmeni Yasin Emirler’in öncülüğünde hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı.

Programda bir konuşma yapan Yavuz Selim İlkokulu 1/A sınıf öğretmeni Fatma Cesur, “Çocuklarımızın telaşı başka, velilerimizin heyecanı başka öğretmenin gururu bam başkadır bugün. Bayramdır bugün. Küçük ellerin güvenerek, inanarak sevgi ile öğretmenin elinden tutup ilk zafere imzalarını attıkları gündür bugün. Çocuklarla ve velilerle göz göze geldiğimiz ilk anı hatırlıyorum. Çizgiler, harfler, heceler ve kelimeler derken eğitim hayatlarının en önemli yolculuklarına beraber şahit olduk. Her bir çocuğun öğrenme sürecinde bizlerde yen şeyler öğrendik, yeni hedefler belirledik. Çocuklarımız sizlerin ve bizlerin çabalarıyla yürekleri vatan sevgisi ile dolu dürüst, çalışkan ve üretken insan olacaklardır. Her konuda bize destek olan okul müdürümüz Hilmi Göktaş’a, müdür yardımcımız Sinan Alata’ya, değerli zümrem 1/B sınıf öğretmeni Yasin Emirler’e, öğretmen arkadaşlarıma, okul personellerimize her konuda yanımda olan eşime, aileme ve beni yetiştiren öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Yıl boyunca büyük bir mutluluk ve heyecan yaşatan ve sıralarının gelmesini sabırsızlıkla bekleyen en az öğretmenleri kadar heyecanlı bugünün asıl kahramanı canım öğrencilerime ve kıymetli ailelerine en özel teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

1/B sınıf öğretmeni Yasin Emirler ise, “Çizgileri çizerek başladığımız o ilk günlere geldik. Birleştirdiğimiz noktalarla resimler oluşturuyorduk sonra ellerimiz birleşti tek elden tek yürek olarak bugünlerin resmini çizdik. Tuttuğumuz elleri hiç bırakmadığımız gibi bugünde bizleri yalnız bırakmadınız katılan herkese teşekkür ediyorum. Okuma yazma öğrendiğimiz bu süreçte çocukları istekli veliler ilgili olduğunda başarılı olmak kaçınılmaz olur. Bizlere bu başarıyı el birliği ile yakaladık bu günlere geldik. Süreç boyunca zorlandık, yorulduk ve bazen hayal kırıklıkları yaşadık. Bazen pes etme noktasına yaklaşıp isyan bayrağı çektik ama ne olursa olsun yılmadık. Çocuklarımız okumayı yazmayı öğrenirken bizde onlarla çok şey öğrendik sabrı, sevginin ve ilginin gücünü, birlikte el ele vermeyi, zorluklarla baş etmeyi, evlatlarımızın gülüşünü, başarmanın verdiği paha biçilmez olduğunu öğrendik. Ela ve laleden hiç hoşlanmadık ama onlarla el ele verirken bizde aile olmayı bir kez daha hatırladık. Evlerinizin prens ve prensesleri olan evlatlarınızın başarılarını görürüz. Şimdi arkamıza yaslanalım ve her öğrencinin bu ülkenin evladı ve geleceği olmayı unutmadan alkışlarınızla onlara destek olalım. Bu mutlu günü yaşatan öğrencilerime, beni her zaman destekleyen velilerime, zümrem aynı zamanda 1/A sınıf öğretmeni Fatma Cesur’a, öğretmen arkadaşlarıma, okul çalışanlarımıza, okul müdürümüz Hilmi Göktaş’a, müdür yardımcımız Sinan Alata’ya, eşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.