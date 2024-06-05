Yozgat Valiliği son günlerde artan sıcaklardan dolayı orman yangınları hakkında açıklama yaptı.

Orman Yangınları Riski Artıyor

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Yapılan uyarıda, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Yozgat genelinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine nem oran ise yüzde 30'un altına ineceğinden dolayı orman yangınları riski de artmaktadır söylendi.

Yozgat Canva Yeni (10)

Valilikten yapılan açıklamada, “Ormanlık alanlardan geçerken lütfen sigaralarınızı araçlarınızın camından dışarı atmayın. Özellikle mercek görevi yapacak olan cam şişelerinizi ormanlık alanlarda bırakmayalım. Ormanlık alanlarımızda çöplerimizi lütfen ortada bırakmayalım. Lütfen orman yangınlarına karşı tedbirli ve duyarlı olalım. Orman Bizim, Orman Hepimizin” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir