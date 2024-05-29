Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda vekalet yoluyla kurban kesimi yapacak.

Yozgat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban kesimi kampanyası düzenliyor. Bağışlanan kurbanlar, Ülkü Ocakları tarafından vekâleten kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kampanya kapsamında kurban bedeli 11 bin 500 lira olarak belirlenmiş durumda.

Bağışlarla alakalı bir açıklama yapan Yozgat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Celal Yalçın, “Kurban bağışı yapmak isteyenler, belirlenen kurban bedelini Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın banka hesabına yatırmaları gerekiyor. Bağış işlemi sırasında açıklama kısmına vekâlet sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerini eklemeleri isteniyor. Bağış işlemini tamamladıktan sonra vekâlet ve bağış işlemlerinin tamamlanabilmesi için bağışçılar, belirtilen telefon numaraları üzerinden Ülkü Ocakları ile iletişime geçmeliler” ifadelerini kullandı.