Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçe esnaflarını iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler dileğinde bulundu hem de onların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde Başkan Arslan, esnafın sorunlarına çözüm bulmak ve onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Arslan, "Esnafımızın her zaman yanındayız ve onların taleplerini önemsiyoruz. İlçemizin kalkınması ve esnafımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediye olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.