Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri, mezuniyet coşkusunu Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla yaşadı.

Vali Özkan, Yerköy ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi inceleme ve ziyaretler sırasında mezuniyet kutlaması yapan öğrencileri fark etti. Kutlama alanına giden Vali Özkan, öğrencilerle bir araya gelerek tebriklerini iletti ve başarılar diledi.

Mezuniyet töreninde konuşan Vali Özkan, "Gençlerimizin bu mutlu gününde onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz çabanın karşılığını aldığınız bu özel gününüzde sizleri kutluyor, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler ve aileleri, Vali Özkan'ın bu anlamlı jestinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.